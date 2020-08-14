ايران : الاتفاق الاسرائيلي .. الخنجر الذي طعنت الإمارات به ظهر فلسطين

2020/08/14 | 16:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… ادانت إيران بشدة تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل ووصفته بـ “حماقة استراتيجية”.وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن “إقامة علاقات دبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني تشكل خطوة حماقة استراتيجية من جانب أبوظبي وتل أبيب، وستكون حصيلتها بلا شك تقوية محور المقاومة في المنطقة”.وأكد البيان أن “الشعب الفلسطيني المظلوم وجميع الشعوب […]

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