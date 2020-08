العلماء يحلون لغز ظهور الأورام السرطانية

2020/08/14 | 16:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتضح أن البروتين الذي يولد النوكليوتيد Y يتوقف أثناء المرض، مما يتسبب في أورام صغيرة ولكنها عدوانية.تمكن العلماء في معهد “خوسيه كاريراس” لبحوث اللوكيميا وجامعة برشلونة من الكشف عن سبب التغيرات في خلايا جسم الإنسان المصاحبة لظهور الأورام السرطانية.أكد مقال نُشر في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences ، […]

