تركيا وإيران تعتبران الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي “خيانة” للفلسطينيين

2020/08/14 | 16:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… نددت تركيا وإيران بالاتفاق على إقامة علاقات رسمية بين الإمارات وإسرائيل، واعتبرتاه “خيانة لحقوق الشعب الفلسطيني”.ورحبت الأمم المتحدة ودول غربية رئيسية بالخطوة الإماراتية الإسرائيلية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس من البيت الأبيض.وانتقد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.وقال في تغريدة على موقع تويتر: “إن […]

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