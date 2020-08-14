الانبار اعتقال ثلاثة مدنيين يتاجرون بشرائح الهاتف النقال الغير مسجلة وبحوزتهم 179 شريحة في الفلوجة  

2020/08/14 | 16:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..اعلن مصدر امني في جهاز الامن الوطني في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار، الجمعة، عن اعتقال 3 مدنيين يتاجرون بشرائح الهاتف النقال الغير مسجل بعملية امنية استباقية استهدفت احياء مختلفة من مدينة الفلوجة .وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” قوة امنية من جهاز الامن الوطني في قضاء الفلوجة […]

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