2020/08/14 | 16:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجرة تعلن عودة (3,085) نازحا الى مناطق سكناها في قضاء المقدادية وناحية السعدية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/14 | 16:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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