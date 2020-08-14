2020/08/14 | 16:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن انفجار عبوة ناسفة على أحدى عجلات الشركات المتعاقدة مع التحالف الدولي قرب جسر الديوانية

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