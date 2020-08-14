صراع على الزعامة بين نوير وتير شتيغن

2020/08/14 | 16:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… ستكون الفرصة متاحة أمام مارك-أندريه تير شتيغن حارس برشلونة الإسباني لإثبات أحقيته في مركز الحارس رقم واحد في منتخب ألمانيا على حساب مانويل نوير حامي عرين بايرين ميونيخ.يصارع تير شتيغن الذي ثبت مكانته كأحد أفضل حراس العالم لإيجاد مكان له في التشكيلة الأساسية لمنتخب ألمانيا.وقال بودو إيلغنر حارس ألمانيا السابق: “في العديد […]

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