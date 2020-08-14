بالصورة.. ابادة حظيرة اغنام كاملة بعد اضرام النار فيها بديالى

2020/08/14 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالىافاد مصدر محلي من داخل محافظة ديالى، الجمعة، قيام مجهولين باضرام النار في قطيع من الاغنام شرق المحافظة.وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)،ان "مجهولين اضرموا النار في حظيرة اغنام تضم اكثر من 40 راس غنم في منطقة الندا(50كم شرق بعقوبة) ما ادى الى نفوقها جميعا".واضاف المصدر، ان " الاغنام تعود ملكيتها الى اسرة فقدت معيلها قبل فترة على يد تنظيم داعش".ونفذ تنظيم داعش في السنوات الاخيرة، عمليات قتل مستمرة للمواشي والاغنام، في محاولة منه لدفع الاهالي للنزوح بعد قطع مصدر رزقها خاصة في المناطق المحررة.

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، 14 آب، 2020، انفجار عبوة ناسفة على أحدى عجلات رتل للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على أحدى عجلات رتل للشركات ال

بغداد اليوم- بغداد

يستمر الجيش التركي بالتوغل داخل اراضي اقليم كردستان في شمال العراق، وقصف القرى هناك بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، من دون تحرك حكومة بغداد لغاية الان.

ويؤكد القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، أن استخدام الضغط ا

بغداد اليوم-دهوك

أفاد مصدر أمني من محافظة دهوك، الجمعة (14 آب 2020)، بتجدد القصف التركي على قرى شمال العراق، فيما أشار وقوع ضحايا جراء القصف.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "طائرة تركية، جددت القصف على قرية أردنا في محافظة دهوك ب

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