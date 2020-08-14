إزالة لعبة “فورت نايت” من متجري غوغل بلاي وآب ستور

2020/08/14 | 16:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعرضت لعبة “فورت نايت” لعملية حظر وإزالة مزدوجة من متجري تطبيقات آبل وغوغل بلاي، وذلك بعد أن أتاحت اللعبة ميزة تسمح للاعبين الدفع لها مباشرة دون المرور عبر متاجر التطبيقات.ووفقا لشركة “Epic Games” مالكة اللعبة، تم إزالة اللعبة أولا من متجر تطبيقات آبل، وسرعان ما تبعتها غوغل، وتستند الشركتين إلى أن ما […]

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