2020/08/14 | 16:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الممثلة شويكار توفيت اليوم بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عاما.وقد ولدت الفنانة شويكار في مدينة الإسكندرية لعائلة من أب مصري (له أصول تركية)، وأم شركسية، وتم اكتشافها فنيا في نادي سبورتنغ السكندري، وعملت في أدوار تراجيدية، حتى اكتشفها المخرج، فطين عبد الوهاب.تزوجت شويكار من المحاسب، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة الفنانة المصرية شويكار بعد صراع مع المرض وكالة تقدم الاخبارية.

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