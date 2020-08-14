مصر تعلن وفاة “فنانة مشهورة” بعد صراع مع المرض

2020/08/14 | 16:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الجمعة، وفاة الفنانة شويكار عن عمر 85 عاما، بعد صراع مع المرض.توفت منذ دقائق..الفنانة الجميلة "شويكار" عن عمر يناهز 85 عاماً.pic.twitter.com/EqXPGQo7yc — روتانا كلاسيك (@RotanaClassic) August 14, 2020 وشاركت النقابة بيانا للممثل عزوز عادل عضو مجلس إدارتها جاء فيه: “البقاء لله.تنعى […]

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