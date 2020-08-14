2020/08/14 | 16:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… تبشر الأرقام التي تسبق مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ بنهائي قبل الآوان يترقبه عشاق كرة القدم حول العالم.ويتصدر ميسي وليفاندوفسكي قائمة الأبرز من صفوف برشلونة وبايرن ميونيخ توالياً، إذ لعب كل منهما دوراً حاسماً في تألق فريقه هذا الموسم، لكن رقم الأوروغوياني لويس سواريز يبقى الأغرب خاصة وأنّه يتعلق بمهامه الهجومية.وتقول لغة الأرقام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرقام قبل مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ – صيام سواريز هو الأغرب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرقام قبل مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ – صيام سواريز هو الأغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).