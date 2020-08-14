اعتقال 31 داعشي سوري تسللو للعراق وبحوزتهم مواد شديدة الانفجار

2020/08/14 | 16:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشفت خلية الإعلام الأمني عن اعتقال 31 شخصاً جميعهم سوريون كانوا بصدد العبور الى العراق من سوريا، فيما لفتت الى العثور بحوزتهم على ١٤٠ علبة أسطوانة أصابع مادة TNT الشديدة الانفجار.وقالت الخلية في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الجمعة “من خلال المتابعة والتدقيق، ووفقاً لمعلومات استخبارية استباقية دقيقة، وبعد نصب كمين محكم، تمكنت […]

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