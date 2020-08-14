الأسدي يدين إعلان الإمارات التطبيع مع إسرائيل ويعتبرها خيانة للقضية الفلسطينية

2020/08/14 | 16:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عبر رئيس كتلة السند الوطني، النائب أحمد الأسدي، عن ادانته الشديدة لإعلان دولة الإمارات التطبيع مع إسرائيل، واصفاً الأمر بالخيانة للقضية الفلسطينية.وتسأل الأسدي في تغريدة على “تويتر” اطلعت عليه/المعلومة/ انه “ما الذي دفع الإمارات إلى التطبيع الشامل مع الكيان الصهيوني؟.. هل لديها حدود مغتصبة وسيادة مبتورة وحقوق تاريخية حتى تهرول للتطبيع مقابل […]

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