صورة مؤلمة للفنانة “نادين نجيم” يظهر على وجهها علامات الإصابة بعد انفجار بيروت

2020/08/14 | 16:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، أول صورة لها منذ إصابتها بانفجار مرفأ بيروت الهائل، يوم 4 آب الماضي.وظهرت علامات الإصابة على وجه نادين نجيم وكانت تحتضن طفليها على سرير العلاج، حيث ما زالت تتلقى العلاج في المستشفى.وكتبت نجيم قائلة ” بشكر ربي الف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني […]

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