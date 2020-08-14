انفجار يستهدف رتلا يقدم دعما لوجستيا للتحالف الدولي بالعراق

2020/08/14 | 16:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أفادت خلية الإعلام الأمني اليوم الجمعة بأن انفجارا بعبوة ناسفة طال رتلا تابعا للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.وذكرت الخلية في بيان مقتضب، أن عبوة ناسفة انفجرت على إحدى عجلات رتل للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، قرب جسر الديوانية في الخط السريع بمحافظة الديوانية وسط العراق”.ولم يتسبب الانفجار بحسب البيان، بأي […]

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