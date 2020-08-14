2020/08/14 | 16:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]توفيت الفنانة المصرية القديرة شويكار يوم الجمعة بعد صراع مع المرض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموت يغيّب الفنانة المصرية شويكار) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموت يغيّب الفنانة المصرية شويكار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).