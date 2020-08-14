الهجرة تعلن تسجيل 13 إصابة بكورونا في مخيم بدهوك

2020/08/14 | 16:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الجمعة، تسجيل 13 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، في مخيم كبرتو 1 التابع الى قضاء سميل بمحافظة دهوك.

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