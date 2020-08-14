شاهد بالصورة: أغنام تموت “حرقًا” إثر تعرض حظيرة تضم أكثر من 40 رأس لحريق بمحافظة ديالى

2020/08/14 | 17:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد افاد مصدر محلي من داخل محافظة ديالى، الجمعة، قيام مجهولين باضرام النار في قطيع من الاغنام شرق المحافظة.وقال المصدر ان “مجهولين اضرموا النار في حظيرة اغنام تضم اكثر من 40 راس غنم في منطقة الندا (50كم شرق بعقوبة) ما ادى الى نفوقها جميعا”.

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