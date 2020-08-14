2020/08/14 | 17:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن النائب عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني، اليوم الجمعة إصابته بفيروس كورونا.وذكر الدوبرداني في تدوينة على صفحته “فيس بوك”، إنه “نتيجة ملامسة والتزامات وزيارات، من أجل متابعة الامور التي تخص المواطنين فقد ظهرت علينا أعراض فايروس كورونا”.وأضاف قائلاً: “أجرينا مسحة ظهرت موجبة، و لحد هذه اللحظة والحمد لله الإصابة ليست بمستوى الهول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يصيب نائبًا عراقيًا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يصيب نائبًا عراقيًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).