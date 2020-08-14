2020/08/14 | 17:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن امتنان تل أبيب لقادة ثلاث دول عربية على دعمهم لاتفاق السلام بين الدولة العبرية والإمارات.ونقل مكتب نتنياهو على حسابه الرسمي في “فيسبوك” عن رئيس الوزراء تعبيره اليوم الجمعة عن شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحكومتي سلطنة عمان والبحرين على دعمهم لما وصفه “اتفاقية السلام التاريخية”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتنياهو يشكر 3 دول عربية على دعمها لاتفاق السلام مع الإمارات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتنياهو يشكر 3 دول عربية على دعمها لاتفاق السلام مع الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).