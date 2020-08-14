لهروبه من النادي… الفيفا يغرم لاعب مصري مبلغ 2 مليون دولار

2020/08/14 | 17:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، غرامة تقدر بنحو مليوني دولار على لاعب الأهلي المصري محمود عبد المنعم (كهربا)، لفسخه عقده مع الغريم التقليدي الزمالك.وأعلن نادي الزمالك تلقيه خطابا رسميا من غرفة لجنة فض المنازعات التابعة للفيفا، بتوقيع العقوبة على لاعب المنتخب المصري.وجاء في بيان النادي: “أقرت اللجنة بإلزام […]

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