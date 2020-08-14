الصحة تباشر باستحداث 3 مختبرات متخصصة بتشخيص فايروس كورونا في نينوى

2020/08/14 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان

تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي بعد زيارته الى محافظة نينوى واطلاعه على الواقع الصحي للمحافظة باشرت ملاكات دائرة الامور الفنية /قسم المختبرات في الوزارة باستحداث ثلاث مختبرات متخصصة بتشخيص فايروس كورونا في الجانب الايمن والايسر وتلعفر وستدخل الخدمة في القريب العاجل

حيث تم زيارة المواقع المحددة من قبل مدير قسم المختبرات بالوزارة الدكتور دريد قاسم والفريق المرافق له وتم الاطلاع على هذه المواقع وتحديدها لغرض المباشرة

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن النائب عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني، الجمعة (14 آب 2020)، إصابته بفيروس كورونا.

وذكر الدوبرداني في منشور عبر صفحته على الـ "فيس بوك": "نتيجة ملامسة والتزامات وزيارات، من أجل متابعة الامور ا

بغداد اليوم- بغداد

دعا وزير العدل القاضي سالار عبد الستار ‏محمد، الى ‏ضرورة صرف كافة المستحقات المالية للموظفين المجازين دراسياً خارج العراق .‏

وقال مدير عام الدائرة الادارية والمالية هيثم محي راضي ان في بيان ان "الوزير وجه &rl

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، تسجيل أكثر من 4000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم مناطق ومدن العراق في معدل هو الأعلى منذ تفشي الوباء في البلد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه

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