2020/08/14 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن الوضع المالي لنادي ريال مدريد بطل الليغا، ليس على ما يرام في الوقت الحالي، خاصةً بعد انغماس النادي الملكي في عملية تجديد ملعب سانتياجو برنابيو، في ظل سيناريو لا يحمل موعدًا محددًا لعودة الجمهور إلى المدرجات.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية، في تقرير لها: " المشكلة الكبرى التي تهدد الريال، تتعلق بحقوق الرعاية التي تأتي من خلال راعيَيْن أساسيَّيْن، هما: شركة طيران الإمارات، والعلامة التجارية الرياضية أديداس".

وأشار التقرير إلى أن:" الشركتين أبلغتا ريال مدريد بعدم قدرتهما على الوفاء بالكامل بالتزاماتهما المنصوص عليها، في عقود رعاية الميرينجي، في الوقت الحالي، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي خلَّفها فيروس كورونا المستجد".

ويحصل ريال مدريد على 40 مليون يورو من شركة الطيران الخليجية، بجانب 110 ملايين يورو سنويًّا من شركة الملابس الرياضية، بعد تجديد العقد لعشر سنوات مقبلة، ليصل إجمالي ما سيحصل عليه ريال مدريد إلى 1100 مليون يورو.

وتمثل أزمة الرعاة ضربة قوية لاقتصاد النادي الملكي، مع توقف الدخل الوارد من شباك التذاكر بسبب غياب الجمهور، وهو الدخل الذي حدده النادي بنحو 20% من إجمالي الميزانية التي تقترب من 800 مليون يورو.

وختم التقرير:" بتأكيد أن كل هذه العوامل تفسر حاجة ريال مدريد لبيع بعض اللاعبين، كما أن النادي يدرس إجراء تعديل في ملف تقليص الرواتب، في ظل عدم وجود جمهور في المدرجات، وتراجع المداخيل بحدة".

وبدأ نادي العاصمة الإسبانية، في حزيران من العام الماضي، أعمال التجديد والترميم في أروقة الملعب ، التي تسارعت وتيرتها مع توقف نشاط كرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونشر النادي الملكي مقطع فيديو، في وقت سابق، يكشف الانتهاء من تفكيك غطاء المنطقتين خلف المرميين وكذلك أجزاء من أحد الجانبين، حيث سيتم وضع أغطية قابلة للسحب.

وشهد شهر حزيران الماضي، مزيدًا من التغييرات في عملية الترميم، حيث يُظهر مقطع الفيديو الذي نشره النادي، هدم مركز تجاري بالنادي، وبناء مرآب تحت الأرض على أنقاضه من خمسة طوابق بسعة 500 سيارة.

وشملت أعمال التطوير هدم مبنى المكاتب ومتجر أديداس، والبدء في بناء مبنى جديد يشغل كل المنطقة الجانبية، وسيتم ضمه إلى المشروع الذي أطلق عليه رئيس الميرينجي فلورنتينو بيريز، اسم «سانتياجو برنابيو الجديد»، وتم تخصيص ما يقارب 700 مليون يورو من أجل تنفيذه.

وتتضمَّن أعمال التطوير إدخال خاصية إزالة الأرضية العشبية بأسلوب أوتوماتيكي، باعتبار ذلك من السمات الرائعة التي تميز الملعب في ثوبه الجديد، ولا تقل أهميةً عن ميزة إغلاق سقف الاستاد، من أجل استغلالها في إقامة فعاليات عديدة، مثل المهرجانات والحفلات الغنائية لتحقيق أكبر عائد مادي ممكن.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم/ متابعة

يتواصل الحديث في وسائل الإعلام الإسبانية، عن إمكانية رحيل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عن النادي الملكي في الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من تحقيق زيزو لقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد، إلا أن هناك أخباراً تشير إلى

بغداد اليوم- متابعة

كشف الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه خطة الفريق الألماني لإيقاف خطورة نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.

ويلتقي الفريقان البافاري والكتالوني، الجمعة، في ثالث لقاءات دور الثمانية من البطولة بنظامها المختص

بغداد اليوم- متابعة

يضرب برشلونة موعداً قوياً مع بايرن ميونخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الجمعة، في لقاءٍ سيبحث فيه كلا الطرفين عن الانتصار من أجل حجز بطاقة العبور للمربع الذهبي.

وتأهل برشلونة للدور ربع النهائي، بعدما تغلب ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( "سانتياجو برنابيو" يضع ريال مدريد في ورطة مالية كبيرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( "سانتياجو برنابيو" يضع ريال مدريد في ورطة مالية كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).