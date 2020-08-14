2020/08/14 | 17:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- هاجم الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي يوم الجمعة بشدة الاتفاق بين دولة الامارات واسرائيل برعاية الولايات المتحدة الامريكية وقال الخزعلي في كلمة متلفزة اليوم ان “الموقف المذل للعائلة الحاكمة بالإمارات اللاعربية يشكل حلقة من مسلسل الخيانة والعمالة”.واردف بالقول “هناك أنظمة أخرى تقوم بتهيئة المناخ لانبطاحات جديدة وعلى رأسها […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخزعلي يعلق على الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي ويتحدث عن دور المقاومة المركز الخبري الوطني.

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