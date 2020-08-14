المالكي يندد بالاتفاق الاسرائيلي ويدعو الدول العربية والاسلامية الى رفضه

2020/08/14 | 17:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… ندد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بالاتفاق الذي توصل اليه كل من دولة الامارات واسرائيل، داعيا الدول العربية والاسلامية الى رفضه.وقال المالكي في بيان له وتلقته (السمتقلة) الوم الجمعة انه “مازالت الخطوات العملية لمشروع كمب ديفيد التطبيعي بين الكيان الصهيوني وبعض الحكومات العربية تتوالى بوتيرة مهينة ومزرية”.واضاف “لقد تجاوز النظام السياسي […]

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