وفاة الفنانة شويكار بعد صراع مع المرض

2020/08/14 | 17:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)|… غيب الموت الفنانة المصرية شويكار عن عمر يناهز الـ 85 عاما، على أن يتم تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير في الساعات المقبلة.ونعت نقابة الممثلين المصرية رحيل الفنانة شويكار، التي ولدت بالإسكندرية لأب من أصل تركي وأم شركسية، واكتشفت في نادي سبورتنج بالإسكندرية حيث قدمت العديد من الأدوار التراجيدية.قبل أن يكتشفها المخرج فطين […]

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