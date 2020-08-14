فاكهة شائعة تناولها بانتظام يجنبك أعراض باركنسون

2020/08/14 | 17:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يوصف مرض باركنسون بأنه حالة تسبب زيادة تلف الدماغ بشكل تدريجي بمرور الوقت.ولكن، يمكن تقليل خطر الإصابة بأعراض حالة التنكس العصبي هذه، عن طريق تناول فاكهة معينة بانتظام.وينتج مرض باركنسون عن فقدان الخلايا العصبية في جزء معين من الدماغ.وتُستخدم هذه الخلايا العصبية للمساعدة في إرسال الرسائل بين الدماغ والجهاز العصبي.[…]

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