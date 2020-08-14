انفجار يستهدف رتلاً امريكيا جنوب العراق

2020/08/14 | 17:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مراسل قناة العالم، الجمعة، عن انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع لشركات متعاقدة مع التحالف الامريكي....

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