كورونا في الرصافة…الاصابات تعود لـ”الارتفاع” وحالات الشفاء تنخفض من جديد

2020/08/14 | 17:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 367 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 132 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية، فيما سجلت حالات الشفاء 240.وقال الساعدي، في بيان: ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 367 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.– […]

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