تسريب وثائق لـ”زواج عرفي” بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق.. قيمة المهر “صادمة”!

2020/08/14 | 17:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة نشرت جريدة “الوطن” المصرية، صورة من عقد الزواج العرفي بين المطربة هيفاء وهبي والمنتج المصري محمد وزيري المؤرخ بالـ24 من مارس 2017، في أول اوراق اثباتية على ما ادعاه وزيري في حربه مع وهبي، والذي نكرته الفنانة.وتبين من العقد أنه محرر بين كل من محمد حمزة عبد الرحمن محمد عبد […]

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