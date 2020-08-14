الانبار: اجراءات كورونا ترجئ عودة 200 اسرة نازحة الى مناطق سكناها المحررة

2020/08/14 | 17:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة ، الجمعة، عن ارجاء عودة نحو 200 اسرة نازحة الى مناطق سكناها المحررة بسبب اجراءات فيروس كورونا .وقال ابو ريشة في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” حكومة الانبار وبالتنسيق مع القوات الامنية والجهات الاخرى المشرفة على مخيمات النزوح ارجئت عودة […]

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