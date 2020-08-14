القبض على متهم إصاب دكتور وسرق عجلته في بغداد

2020/08/14 | 17:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الجمعة، القبض على متهم أقبل على إصابة دكتور وسرقة عجلته في بغداد.وقالت الوكالة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بمتابعة مستمرة لقواطع المسؤولية لمفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية، وبعد الوقوف على حيثيات حادث سرقة العجلة وإصابة مالكها، والذي يعمل دكتور، ومن خلال كاميرات المراقبة، وتتبع خط سير …

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