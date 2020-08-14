تقرير يرصد الأطفال الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا

2020/08/14 | 17:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة وجد تقرير حديث صدر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أميركا أن الأطفال من أصول لاتينية وإفريقية هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد ودخول المستشفى طلبا للعلاج، وفقا لموقع ” axios”.وذكر الموقع أن الدراسة أشارت إلى أنه تم إدخال الأطفال من أصل إسباني إلى المستشفى ثماني مرات […]

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