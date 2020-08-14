الداخلية تعلن القبض على متهم عنف ابنته في البصرة

2020/08/14 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، سعد معن، الجمعة، 14 آب، 2020، القبض على متهم عنف ابنته في محافظة البصرة.

وقال معن في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "وزارة الداخلية تواصل رصد حالات العنف الاسري فقد تمكنت قوة مشتركة من الشرطة المجتمعية وشرطة البصرة من القاء القبض على متهم عنف ابنته".

واضاف أن "الوزارة اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصولياً وايداعه التوقيف لإكمال أوراقه التحقيقية".

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر محلي من داخل محافظة ديالى، الجمعة، قيام مجهولين باضرام النار في قطيع من الاغنام شرق المحافظة.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)،ان "مجهولين اضرموا النار في حظيرة اغنام تضم اكثر من 40 راس غنم في منطقة الندا(50كم شرق بعقو

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، 14 آب، 2020، انفجار عبوة ناسفة على أحدى عجلات رتل للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على أحدى عجلات رتل للشركات ال

بغداد اليوم- بغداد

يستمر الجيش التركي بالتوغل داخل اراضي اقليم كردستان في شمال العراق، وقصف القرى هناك بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، من دون تحرك حكومة بغداد لغاية الان.

ويؤكد القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، أن استخدام الضغط ا

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