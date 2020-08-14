ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في كربلاء والصحة تستلم شحنة من ( Fabivir)  

2020/08/14 | 19:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت صحة كربلاء ، اليوم الجمعة ، عن تسجيل إرتفاع في حالات الشفاء لمرضى فيروس كورونا الى 341 حالة ، وهي أعلى نسبة لحد الان ، اضافة الى استلام شحنة عقار ( Fabivir) لمكافحة الفيروس .وقال المكتب الاعلامي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن […]

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