الإعدام رجماً لمغتصب طفلة

2020/08/14 | 19:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_ين] قضت محكمة إسلامية في مدينة كانو النيجيرية، برجم رجل يبلغ من العمر 61 عامًا بعد قيامه باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا.

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