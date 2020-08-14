2020/08/14 | 19:01 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة_ين] قضت محكمة إسلامية في مدينة كانو النيجيرية، برجم رجل يبلغ من العمر 61 عامًا بعد قيامه باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعدام رجماً لمغتصب طفلة
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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