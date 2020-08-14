2020/08/14 | 19:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/المركز الخبري الوطني- أفادت علاقات توزيع الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، بإنفصال وحدات لتوليد الطاقة اثر انفجار في محولة.وقالت العلاقات في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه: ان “انفجاراً في محولة فولتية VT على خط شط البصرة – البصرة 400 ادى الى فصل وحدات الرميلة الغازية والاستثمارية وثلاث وحدات من شط […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عطب محولة يفصل الرميلة الغازية والاستثمارية ووحدات كهربائية بالبصرة المركز الخبري الوطني.

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