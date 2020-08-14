الأخلاق تلعب دورا رئيسيا في جهود توفير الرعاية الصحية الشاملة

2020/08/14 | 19:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدكتور محمد علي بات مدير قطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي إيلينا ستيرلين رئيسة القطاع العالمي للصحة والتعليم في مؤسسة التمويل الدولية في سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر زعماء العالم إعلانا سياسيا تاريخيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة تعهدوا فيه بتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2030.ولبلوغ هذا الهدف الذي […]

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