الانفجار العظيم! - طه رشيد

2020/08/14 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طه_رشيد لا يمكن ان نطبق على تفجير بيروت القول العربي الشائع " رٌبَّ ضارة نافعة" لان الضرر الذي حصل كان كبيرا جدا وازهق ارواحا بريئة وخرب ممتلكات خاصة وعامة تقدر بمليارات الدولارات في بلد عانى من الحروب والفساد لسنوات طويلة.



ويمتلك لبنان قواسم مشتركة غريبة مع العراق، فكلاهما يمتلك عناصر زاخرة بالابداع والجمال والتنوع، ولكن كليهما يمتللك تشكيلات " مليشاوية" مسلحة كدست "ذخيرتها" وسط المدن المزدحمة بالسكان حت ......





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