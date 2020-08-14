المعالم الحديثة للإرهاب الفكري - سامح عسكر

2020/08/14 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر نقطة مهمة لا ينتبه لها الكثيرون، أنه وقبل الصحوة الوهّابية في الستينات والسبعينات كانت الكتب في المكتبات (غالية الثمن) لا يقدر على شرائها إلا الطبقتين المتوسطة والعليا، أو يجري توفيرها لبعض الخطباء والأئمة في الأوقاف بسعر رخيص لزوم المهنة، فلم يكن باستطاعة الشيخ أن يشتري موسوعات الفقه والتفاسير والشروح واللغة كلها ليصبح عالما يُفتي..فكان تحصيل العلم لديه إما عن طريق ملخصات تطرحها الوزارة أو يجتهد ......





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