مضيف وليلة صيف وست قمر - ذياب مهدي محسن

2020/08/14 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ذياب_مهدي_محسن مضيف وليلة صيف وست قمر ...



وصلت الى مقر جوال قيادة قوات أبو عبيدة ، الفرقة الأولى ..



في الفكه العراقية مغفورا ومعي مأمور انضباط عسكري ، بعدما اطلق سراحي من جب الشعبة الخامسة في وزارة الدفاع ، حيث قضيت ستة أشهر لا نعرف الليل من النهار ، بتهمة انتمائي ح للدعوة !؟ علما أنني شيوعيا ، المهم بقيت في الساتر الامامي في قاطع البسيتين ، مرت خمسة أيام حينما وصلت لوحدتي السابقة كدس العينة الامامي المت ......





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