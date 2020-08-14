مقتل 'ناشط مدني' بهجوم مسلح وسط البصرة

2020/08/14 | 19:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الجمعة، بأن "ناشطاً مدنياُ" قُتل بهجوم مسلح وسط محافظة البصرة.

يتبع...

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