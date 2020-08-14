التربية تعلن ضوابط قبول المعلمين للحصول على الاجازات الدراسية

2020/08/14 | 19:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة التربية، ضوابط وخطة قبول المعلمين والمعلمين المهنيين، للحصول على إجازة دراسية لإكمال دراستهم الجامعية الأولية “البكالوريوس” ، للعام الدراسي 2020-2021 .وبينت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن آلية التقديم تتضمن إدخال معلومات المعلم الراغب بالحصول على إجازة دراسية عن طريق مديرية الإجازات الدراسية في الوزارة حصرا […]

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