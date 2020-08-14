2020/08/14 | 19:18 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني- أفادت الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، بإعتقال احد الارهابيين في منطقة هور الباشا شمالي بغداد.
وقالت المديرية في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه: انه بعملية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السادسة وقوة من الفوج الثاني لواء المشاة ٢٢ وسرية الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة للواء […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات العسكرية: اعتقال أحد الارهابيين شمالي بغداد المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية: اعتقال أحد الارهابيين شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت المديرية في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه: انه بعملية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السادسة وقوة من الفوج الثاني لواء المشاة ٢٢ وسرية الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة للواء […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات العسكرية: اعتقال أحد الارهابيين شمالي بغداد المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية: اعتقال أحد الارهابيين شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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