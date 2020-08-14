2020/08/14 | 19:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أفادت الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، بإعتقال احد الارهابيين في منطقة هور الباشا شمالي بغداد.وقالت المديرية في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه: انه بعملية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السادسة وقوة من الفوج الثاني لواء المشاة ٢٢ وسرية الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة للواء […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات العسكرية: اعتقال أحد الارهابيين شمالي بغداد المركز الخبري الوطني.

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