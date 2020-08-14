2020/08/14 | 19:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أشارت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية في تقرير نشرته، إلى أن صافي ثروة الرئيس دونالد ترامب انخفض بنحو 300 مليون دولار العام الماضي، بواقع 10% من ثروته التي تقدر بـ3 مليارات دولار.
وأشارت الوكالة الأمريكية، إلى أن “ثروة الرئيس وصلت إلى 2.7 مليار دولار، عقب حساب الخسارة” الأكبر منذ أن بدأ مؤشر “بلومبيرغ” في تتبع ثروة الرئيس …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلومبيرغ: ترامب خسر 10% من ثروته منذ توليه الرئاسة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأشارت الوكالة الأمريكية، إلى أن “ثروة الرئيس وصلت إلى 2.7 مليار دولار، عقب حساب الخسارة” الأكبر منذ أن بدأ مؤشر “بلومبيرغ” في تتبع ثروة الرئيس …
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلومبيرغ: ترامب خسر 10% من ثروته منذ توليه الرئاسة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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