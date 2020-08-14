بلومبيرغ: ترامب خسر 10% من ثروته منذ توليه الرئاسة

2020/08/14 | 19:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية في تقرير نشرته، إلى أن صافي ثروة الرئيس دونالد ترامب انخفض بنحو 300 مليون دولار العام الماضي، بواقع 10% من ثروته التي تقدر بـ3 مليارات دولار.وأشارت الوكالة الأمريكية، إلى أن “ثروة الرئيس وصلت إلى 2.7 مليار دولار، عقب حساب الخسارة” الأكبر منذ أن بدأ مؤشر “بلومبيرغ” في تتبع ثروة الرئيس …

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