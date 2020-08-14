2020/08/14 | 19:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل شخص واصابة اخر باطلاق نار وسط البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/14 | 19:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخص واصابة اخر باطلاق نار وسط البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شخص واصابة اخر باطلاق نار وسط البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).