تخفيضات بـ”الجملة” في نفط البصرة إلى اسيا واوروبا والامريكيتين: تسويق أم خسائر.. وكيف ستتأثر الرواتب؟

2020/08/14 | 19:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم الجمعة، إن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أيلول إلى آسيا بواقع 0.60 دولار.وقالت الشركة إن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أيلول إلى آسيا بواقع 0.60 دولار ليصبح 1.50 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان/دبي […]

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