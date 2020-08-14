الانبار : “داعش” مازال يشكل خطرا على امن والاستقرار المناطق المحررة

2020/08/14 | 19:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اقر قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الجمعة، ان تنظيم داعش الارهابي مازال يشكل خطر على المناطق المحررة رغم اعلان النصر على عناصره وتحرير كافة مدن المحافظة من ارهابي التنظيم .وقال المحلاوي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” الانباء التي تتحدث عن خلو مناطق صحراء الانبار الغربي من خلايا […]

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