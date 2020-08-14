مجهولون يغتالون ناشطا مدنيا في البصرة

2020/08/14 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بان مسلحين مجهولين اغتالوا ناشطا مدنيا في محافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "مسلحين مجهولين اقتحموا مركز انترنت يعود للناشط المدني تحسين أسامة في شارع البهو وسط مدينة البصرة، وأطلقوا النار على الناشط ما أدى لمقتله على الفور".

وأضاف المصدر، أن "المسلحين أطلقوا صوب الناشط تحسين أسامة 20 رصاصة قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"، دون مزيد من التفاصيل.

وتحسين أسامة ناشط مدني في محافظة البصرة، عرف بمشاركاته الواسعة في الاحتجاجات الشعبية المناهضة للطبقة السياسية الحكامة المتهمة بالفساد.

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، سعد معن، الجمعة، 14 آب، 2020، القبض على متهم عنف ابنته في محافظة البصرة.

وقال معن في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "وزارة الداخلية تواصل رصد حالات العنف الاسري فق

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر محلي من داخل محافظة ديالى، الجمعة، قيام مجهولين باضرام النار في قطيع من الاغنام شرق المحافظة.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)،ان "مجهولين اضرموا النار في حظيرة اغنام تضم اكثر من 40 راس غنم في منطقة الندا(50كم شرق بعقو

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، 14 آب، 2020، انفجار عبوة ناسفة على أحدى عجلات رتل للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على أحدى عجلات رتل للشركات ال

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